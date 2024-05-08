山西｜推出科技創新券 最高可兌半數費用 03:292024/05/08 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 山西最新公布科技創新券實施管理辦法，支持企業利用創新券，向機構與平台購買各類創新技術和服務。創新券兌現金額最高為企業實際支付費用的50％，各企業每年度兌現總額不超過人民幣50萬元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港｜五一長假消費收益 估逾港幣20億 低軌衛星助攻！ 昇達科4月營收創新高 晶創台灣推動辦公室揭牌 明年預算再放大 #科技創新 #創新 #兌現 #山西 #可兌 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 《半導體》聯發科天璣開發者大會 生成式AI貫穿全場 10:282024/05/07 財經 《產業》創博會10月開鑼 5大多元展區2大焦點 17:392024/05/06 財經 澳洲研究「超音波萃取」技術 冷萃咖啡時間縮短240倍 18:282024/05/07 國際 《半導體》聯發科生成式AI再添猛將 天璣9300+報到 11:182024/05/07 財經 日兒童比例創新低！11.3％比台、陸還低 16:192024/05/06 國際 廣交會境外採購商到會人數創新高 全球市場對接「中國製造」 11:572024/05/06 兩岸 解析70年全球海洋大數據 助益新能源的開發 12:542024/05/06 生活 台北萬豪1公斤「鮑魚八寶福袋粽」限量販售 5／31前早鳥9折優惠 17:562024/05/07 生活 今晚記得抬頭看101！觀光署秀全新TAIWAN觀光品牌 19:012024/05/06 財經 慘！逐花而居蜂農無蜜可採 盼能納入農災救助 18:122024/05/06 生活 輝達投資英自駕新創公司Wayve7 背後大金主是它 11:582024/05/07 財經 開發資本攜手工研院 打造生醫創新跨域合作平台 13:572024/05/07 財經 3張200萬發票沒人領 今天到期快沒了 中大獎明細一次看 09:242024/05/06 財經 工研院生醫創新跨域合作平台啟動 17:472024/05/07 財經 5千萬交保撤銷！檢抗告成功 88會館郭哲敏續羈押禁見 19:192024/05/07 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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