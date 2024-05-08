「護國神山」台積電的高薪是不少人嚮往的目標，但是也有許多人因為壓力大、工時長，選擇「下山」。一位台積電工程師近日就發文，透露長官有意升他當主管，不過他考慮到升遷後工作量將加大等原因，仍在猶豫不決。發文曝光後，引起網友激烈論戰，甚至釣出台積電擔任主管的網友發聲給予建議。

這名工程師在Dcard上以「該升主管職嗎？」為題發文，表示自己目前在台積電擔任主任工程師，考績不錯，最近長官來找他談話，詢問他是否有意願升主管。

可是他擔心升遷之後「要跟強者們競爭、開始帶人、跟處長報告」，這些壓力讓他覺得留任現職「躺著比較舒服」。

他也透露，如果答應升職，年薪就可多100萬元，可是他自覺錢已經夠用，想要跟家人到處玩，「想問看看前輩有沒有委婉拒絕過升遷的經驗，亦或是覺得升遷其實也沒有我想得這麼糟糕」。

他的發文引起網友論戰，認為他應該維持現狀的人不在少數，「GG員工，不升一票」、「不缺錢了當然是躺平爽爽過，陪老婆孩子到處吃喝玩樂不香嗎，升上去自虐幹嘛，小心家庭失和」、「良心勸33躺著，你會問代表你心裡其實有一半是不想要的」、「別擔心，多的是不想往上的，我就是。薪水不會多多少，事情會多很多，最後還容易被裁。別笨了！」、「升34完全夾在中間，朋友的先生一直不想升但最後還是被升。升了以後一直覺得多的錢不值得升34」。

不過也有不少網友鼓勵他接受升遷後的挑戰，「升呀，你都活那麼久了」、「升職會有更大的視野」、「我是在IC設計公司，在GG投片，科技業是很現實的，能爬多高就儘量爬，不然年過半百職位不高，就等著被強迫提早退休，這時再找別家工作，公司會以請不起你這個大佛而拒絕你，最後就真的只能閒閒在家了」。

還有網友表示，自己就是帶人的台積電副理，指出接受與否要看原PO「追求的是什麼」。這名網友表示，「老33 CP值真的超高」，確實可以輕鬆過日子，但他也強調，「如果要長期深耕台積我會建議接受；即使未來要離開，有副理的職稱和管理經驗，轉職起點也比較高」，同時還透露，台積電「針對新晉管理職會有必須課程NMP（New Manager Program），我個人認為設計的滿好的」。