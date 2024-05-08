檢方指揮調查局幹員，在2月27日搜索經營私人伺服器（私服）的曙光科技公司，查獲該公司曾姓與陳姓負責人涉嫌讓玩家在「87谷」私服上玩未經授權的「新楓之谷」遊戲，估計不法所得高達2億元新台幣；不過，該公司內部吹哨者透露，該公司被查獲後變更公司地址，還繼續經營私服，大賺盗版錢。

韓國公司開發的「楓之谷」遊戲上市已近20年，但仍受到許多玩家喜愛。圖為「2023楓島假期」活動。（圖／翻攝自QRPASS臉書）

新楓之谷原名「楓之谷」，是一款韓國公司在2005年開發的大型多人線上角色扮演遊戲，被翻譯成多種語言並在全世界多個國家和地區發行，玩家之間可以進行互動，並可購買遊戲角色服裝及功能性強化道具。雖然上市已近20年，但仍吸引許多玩家，4月26日有一名國外玩家準備升等最高300級時，就吸引了2萬人在線上觀看。

一位前曙光公司員工指出，雖然有官方的正版中文遊戲網站，但私服因為是在地團隊經營，可以因應玩家的喜好，由一小群人操作遊戲的核心碼，變化遊戲內容，例如加強怪物的強度、增加取得寶物的機率，讓玩家玩起來更有趣，這些在正式的遊戲都不可能做到，因此為有不少玩家偏好私服。

曙光科技公司曾有意自行製作遊戲，為此召募了一批遊戲開發人員，但不堪大量「燒錢」，今年春節前後陸續將這些人解聘。（圖／翻攝自104人力銀行官網）

據「87谷」的官網資料，該站從7年前就開始經營新楓之谷的私服，一位前員工指出，該公司從曾、陳二人的工作室開始從事私服生意，從一個月收入2、30萬，一路成長到一個月有500萬元收入，疫情發生的第一年，甚至一度飆高到7、8百萬，收入十分可觀，曾姓負責人高中肄業，今年只有27歲，卻已擁有2棟房子。

曾姓與陳姓負責人因私服賺了不少錢，4年前想要轉型成正規公司，因此設立「曙光公司」，還招募了數十名工程師、美術團隊、製作人，去年還把公司從桃園搬到台北市內湖區，一方面繼續經營私服，一方面開發自己的遊戲。

前內部員工指出，開發一款中型的遊戲，需要3、40人的團隊，歷時3年多才能完成，曾、陳二人發現，原本每個月可以收入500多萬，卻拿200多萬出來「燒」，可能有點捨不得了，原本自行開發的遊戲預計可在今年7月上市，但陳、曾二人去年底就開始更換公司管理階層，並在今年農曆年前後陸續資遣遊戲開發人員，不再往正當的遊戲公司發展，而公司從事盗版遊戲的高額金流也引起調查人員的注意，開始蒐集其不法事證。

檢方指揮調查局幹員，2月27日前往該公司搜索，查扣該公司的機房並凍結帳戶，不過，曙光公司在4月3日變更登記，把地址從台北市內湖區陽光街改為文山區萬和街，繼續營業。在「87谷」上也公告聲稱，私服因為受到網路攻擊而一度暫停運作，目前團隊已找到可靠的防火牆廠商，未來可有效防堵類似的網路攻擊，另外，也陷入「關於著作權法的糾紛」，但向玩家宣稱正與權利方積極接洽中，將會繼續營運。

本刊致電曙光公司詢問對此事的說法，但至截稿為止仍未獲回應。

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