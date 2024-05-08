「87谷」涉嫌非法在私服上經營「新楓之谷」遊戲，去年就遭調查局調查，但雖然立法院在2022年就已三讀通過《著作權法》修法，將數位盜版改為公訴罪，卻因為行政院尚未公布實施日期，新法並未生效，現行法規對盗版仍為告訴乃論，必須由被害人出面提告，辦案人員最後輾轉聯絡上韓國開發商在台灣的代理商，才在2月27日進行搜索，並查扣該公司的伺服器與帳戶。

疫情影響下「宅經濟」起飛，電競商機續熱，遊戲開發商、電競PC大廠續點火力搶攻市場大餅。（圖／台北電腦公會提供）

立法院於2022年4月通過了「智財三法」修法，包括《著作權法》、《商標法》及《專利法》部分條文修正案，讓台灣的智慧財產權相關法律符合「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）規定，以利未來加入CPTPP之諮商談判。其中針對《著作權法》部分條文的修正，除了刪除現行法條對盜版光碟公訴罪的加重刑責規定外，還將造成著作權人新台幣100萬元以上損害的數位盜版列為情節重大，改為非告訴乃論（公訴罪）。

但也因為「智財三法」是為配合我國加入CPTPP的進程而修訂，修正的法條最後都加上了「其施行日期由行政院定之」，而我國加入CPTPP至今仍遙遙無期，所以行政院尚未決定《著作權法》修正條文的實施日期，也就是說，數位盜版無論金額多大，仍屬告訴乃論罪，須由被害人提出告訴，檢方才能著手偵辦。此案的辦案人員動用人脈，找到代理商子公司的舊識，再回報總公司，最後才能收網查獲違法的遊戲私服機房。

不過，吹哨者說，「87谷」被查獲後仍繼續營運，而且竟沿用原公司名稱、原本的負責人，只是更換公司地址。他感嘆，雖然曾、陳二人在26、27歲就已經賺了好幾桶金，但畢竟社會經驗與學識都還不足，對法律及正常商業營運不夠瞭解，以為可以在案件判決前盡量多賺一點錢，以「彌補」被檢調查扣的金額，殊不知很可能是做白工。

「他們現在等於是在幫別人賺錢，為什麼？因為業界都知道，智慧財產的這種案子，原告的目的都是求償。」吹哨者說，辦案人員告訴他，此案近日將要開庭，屆時將會再提供給檢方新事證，顯示嫌犯犯後態度不佳，仍繼續從事盗版私服業務，未來不僅正版遊戲公司會對於這段期間繼續受到的侵害求償，法官也可能加重量刑。

本刊致電曙光公司詢問對此事的說法，但至截稿為止仍未獲回應。

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