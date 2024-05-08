黃子佼去年捲入MeToo風波，日前又被查獲購買7部未成年少女不雅片，風波越演越烈，黃子佼身旁的親友也都遭受牽連。而他的前任曾寶儀一度被以為「不受影響」，但據知情人士透露，曾寶儀工作其實受到波及，原訂主持4月16日孫藝珍首度訪台代言記者會，竟被臨時撤換；而他的子弟兵陳明珠也是因為工作行程被影響，不得不發聲切割。

曾寶儀是許多韓星來台必定欽點合作的主持人，她主持過許多大咖韓星在台見面會，像是宋仲基、蘇志燮、《Running Man》等的來台活動，她事前都會做很大量的功課，加上她應對控場得宜、反應靈活，而她的努力受到肯定，與許多韓星結下善緣，連朴寶劍都曾許願希望跟她再度合作。

曾寶儀主持過許多大咖韓星在台見面會，與許多韓星結下善緣，朴寶劍對她也有高度肯定。（圖／翻攝自曾寶儀臉書）

據悉孫藝珍來台記者會原本是由曾寶儀主持，但後來改成阿Ken接棒。（圖／記者許方正攝）

知情人士向時報周刊CTWANT透露，其實曾寶儀原訂要主持4月16日孫藝珍首度訪台的代言記者會，但黃子佼在4月初再度爆出持有未成年偷拍片，後續新聞熱度不減，幾乎他身邊所有相關人士都被逼表態，身為黃子佼前女友的曾寶儀，自然也受到外界及媒體高度關注，廠商擔心出差錯令活動失焦，因此決定撤換曾寶儀，找來跟黃子佼關係相對較淡的阿Ken上場。

曾寶儀最近在Podcast節目《曾寶儀的人生藏寶圖》提到「如果不是因為曾經心裡很缺，很缺被需要、被認同的感覺，不會這麼努力」。（圖／翻攝自曾寶儀臉書）

而曾寶儀最近在Podcast節目《曾寶儀的人生藏寶圖》分享心情，提到：「如果不是因為我曾經心裡很缺，很缺被需要、被認同的感覺，我不會這麼努力，這麼努力的學習也好，這麼努力的想要在這個地球上證明自己是值得存在的也好，而我的努力造就了我的體驗，而我的體驗又造就了我。」很感謝過去所發生過的點點滴滴，「我經過了很痛苦的萃取跟蒸餾，才成就了現在的我。」

曾寶儀（右）與小S（左）都曾與黃子佼交往過，還曾上演大和解戲碼。（圖／翻攝自小S臉書）

視黃子佼為恩師的陳明珠，受到性騷事件牽連而做出切割並終止與黃的合約。（圖／翻攝自陳明珠臉書）

同樣遭到黃子佼事件波及的還有身為黃子佼子弟兵的陳明珠，陳明珠先前雖然大動作切割，宣布跟黃子佼終止合約，但她的主持工作還是受到牽連，據了解原先劉以豪主演電影《白晝如焚》首映會主持原先有意找陳明珠主持，但電影公司及經紀方考量到當天宣傳重點可能整個歪樓，才改由楊達敬救火主持。此外，某日系知名品牌多年來都是找林志玲代言、黃子佼主持，如今黃子佼出事，今年品牌方雖改找同樣台風穩健的陳明珠接棒主持，但不安排聯訪時間，刻意避開爭議環節。

過去林志玲的活動大多都由黃子佼主持，近期換成陳明珠取代。（圖／翻攝自陳明珠臉書）

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