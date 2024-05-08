結束工作的高毓璘提著大包小包搭車先返回住所。（圖／本刊攝影組）

三立美女主播高毓璘因長相酷似名模洪曉蕾，讓她有著「主播界洪曉蕾」的封號，2020年她因個性不合，結束與補教名師朱祺7年婚姻。恢單近4年後，美女主播高毓璘近日傳出新戀情，時報周刊CTWANT在4月底直擊高毓璘和高帥西裝男互動親密，一起在台北市松山區高檔餐廳晚餐約會，意猶未盡的兩人用完餐後還到附近的綜合商業大樓續攤3小時，直到隔日凌晨1點半才一起回家。有趣的是主播和男友總是一前一後分別上車、下車，就連回到大安區的住所時，都要分別行動，刻意錯開的舉動，反而突顯出兩人關係並不一般。

4月26日下午2點53分，主播高毓璘結束公益活動主持工作走出台北市中正區某大樓，提著大包小包站在路邊像是等車來接，數分鐘後一輛黑色雙B7系列豪車到達，高毓璘坐進後座離去。途中，高毓璘先回到大安區一處住宅社區，而她再度現身時，原本手上的大包小包已經換成了要價10萬的Dior Book Tote包，之後她繼續坐上雙B豪車，接著前往中山區一處商業大樓下車。

高毓璘返家放下東西後，拎了名牌包出門。（圖／本刊攝影組）

傍晚一名高帥西裝男與高毓璘會合，高毓璘手上還多了一袋酒。（圖／本刊攝影組）

高毓璘和男友碰面後，她左手勾著男方的右手臂，兩人先去逛街逛了一會兒。（圖／本刊攝影組）

雙B車接送高毓璘後，又開到大安區巷弄內接了一名身穿藍色西裝、外型帥氣的男子，接著又回到主播下車的區域。男子下車買了兩杯茶飲，並將其中一杯遞給車上的司機，準備給等等就來會合的高毓璘，男子接著走回騎樓，一邊拿手機聯絡、一邊等待。過了一會兒，高毓璘前來與男友人會合並上車，手上除了剛剛的名牌包外，還多了疑似裝了高粱酒的提袋。

逛完街高毓璘勾著男友前往附近的高檔餐廳用餐。（圖／本刊攝影組）

傍晚5點38分，高毓璘和男友人在文華東方酒店下車，兩人各拿著剛剛的手搖飲就入內逛了一會兒。5分鐘後，高毓璘左手勾著男友的右手臂，兩人就這樣你儂我儂地提著一瓶高粱酒，慢慢散步一起走到位於敦化北路一處商業大樓的高檔餐廳用餐。

晚間10點多，高毓璘和男友結束晚餐約會，步出餐廳時一改先前的勾勾手模式，一前一後離開。（圖／本刊攝影組）

深夜10點38分，結束用餐後兩人一起走到大樓門口，不過此時高毓璘和男友卻開始保持微妙的距離，男子在門口先停下腳步，高毓璘則獨自走出大門，之後高毓璘更回頭對男友露出一抹微笑後便獨自搭上剛剛的雙B豪車，而等高毓璘上車後，男子這才走出大門，也是搭乘同一輛車。

高毓璘自己一個人先上車。（圖／本刊攝影組）

等高毓璘上車後過了一下子，男友才跟著上同一台車。（圖／本刊攝影組）

7分鐘後，車子開到不遠處的百貨公司大樓，兩人一前一後下車，走進大樓時還刻意保持距離，次日凌晨1點半，將近3個小時過去，高毓璘和男友離開大樓時，果然又是相同的模式，等主播先一步上車後，男子才走出大樓上車。凌晨1點41分，車子送高毓璘再度返回大安區住所，等高毓璘進門後，不意外的，男子果然才下車，並走進大門；而司機送完兩人後，將車開到附近公園的地下停車場停車，停好車後離去。

之後兩人由司機載往附近的百貨公司大樓續攤，又再度刻意分開行動進入大樓。（圖／本刊攝影組）

據本刊調查，高毓璘的新對象人稱Mark，是上櫃公司總經理，曾有過婚姻，與高毓璘穩定交往中，偶爾也會帶著她出席應酬或朋友聚會，關係還算公開，只是兩人幾個小時裡一下子親熱挽手，一下子又上演「你先走我再走」，令人好奇這是否是這對情侶之間的什麼情趣。

對於本刊4月26日直擊高毓璘和上櫃公司老總Mark相約一事，高毓璘回應記者表示：「就在約會發展一下呀！約約會肯定要的吧！」對於感情事相當大方。

約莫3小時後高毓璘和男友準備離開大樓，從上車前到下車都刻意分開，反而突顯出兩人關係似乎非比尋常。（圖／本刊攝影組）

車子送高毓璘返回大安區住所，等高毓璘先進門後男友才下車，並接著走進同個大門。（圖／本刊攝影組）

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