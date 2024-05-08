余天的二女兒余苑綺老公陳鑒（Gary）近期涉嫌擔任詐騙集團車手頭，遭警方當場逮捕，一雙兒女目前也由余祥銓接回家中照顧。對於陳鑒的犯罪行為，余祥銓受訪時狠批「丟臉！」余天更氣到撂話「該關多久就關多久！」不過如今又傳出，其實余天、李亞萍在余苑綺過世以後，就曾被陳鑒情勒4千萬。

根據《鏡週刊》報導，一位余家密友透露，「余苑綺生前最後半年，過得相當不愉快，當時她知道自己癌症又復發，婆家對她的態度就不是很好，老公也經常不見蹤影。」而李亞萍知道後，常難受的以淚洗面，有次甚至在電話中向友人痛訴到嚎啕大哭3個小時，後悔當年答應把女兒余苑綺嫁給陳鑒。

據傳余天（左）、李亞萍（右）在余苑綺離世後就希望外孫可以到家中附近的學校就讀。（圖／中時資料照）

這位余家密友指出，在余苑綺離世後，余天夫婦心疼兩個外孫，但每次想見見他們，陳鑒都是用威脅（要錢）的方式，雙方搞得很不愉快。《鏡週刊》報導，甚至之後余天說願意出學費，讓兩個外孫來就讀離他們家較近的私立學校，都被陳鑒獅子大開口索要4千萬元。

如今陳鑒被逮，由於兩家仍有親屬關係，孩子們暫時被余家接回。日前余祥銓妻子柔柔發文，余苑綺6歲的女兒，睡覺還會偷偷啜泣，「她在我們面前總是裝沒事，但似乎隱約知道些什麼」，讓人看了都相當心疼。

而對於密友爆料，陳鑒獅子大開口向余天情勒4千萬一事，目前余天和李亞萍夫妻都還未回應。