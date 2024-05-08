明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）7日表示，美國房市強勁及通膨進展停滯，引發聯準會（Fed）貨幣政策限制性是否足夠的疑慮，目前利率很可能長時間維持不變。他稱升息的機率低，但未排除可能性。
卡什卡里周二發文提到，從Fed觀察的數據來看，或許錯估當前政策對經濟的影響。房價居高不下，與房市供給短缺及需求增加有關，但也反映決策者對中性利率的預測有誤，意指Fed政策對經濟的限制性不如預期。
卡什卡里在文章寫道，Fed現在面臨通膨放緩是否仍在進行的問題，究竟通膨只是得花比預期長的時間降回2％目標，亦或滯留在3％水位附近，意味Fed要實現通膨和就業雙重目標還得再加把勁。
卡什卡里周二出席加州米爾肯研究所2024全球會議談到，升息的門檻相當高，但他不排除Fed下一步調高利率的可能性。若通膨頑固他會支持升息，然最可能的情境還是利率維持現狀較長時間。
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