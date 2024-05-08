火勢撲滅後，搜救小組挺進屋內搜尋。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

搜救人員持續在屋內搜索，甚至徒手挖掘、翻找，直到出動大型機具才找到7歲男童。（翻攝自張文榮臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣太保市民生路96巷昨天（7日）晚上9時許發生住宅火警，1樓磚造平房全面燃燒，一家7口僅爸爸和3個女兒幸運逃出，媽媽和7歲、3歲兒子不幸身亡，其中7歲男童遭火舌吞噬，受困火場近5小時才被找到，遺體炭化難以辨識，目前詳細起火原因由火調人員調查中。

嘉縣消防局昨9點24分獲報，指太保市民生路96巷24號失火，到場時平房已全面燃燒，據屋主房東表示，屋內住了2大5小一家7口，爸爸和3個女兒自行脫困，40歲爸爸燒燙傷、嗆傷送嘉義長庚醫院救治，3個女兒意識清楚，但驚魂未定，由警察先行帶回派出所後，暫由其他親人收容安置。

至於受困火場的媽媽和2個兒子，3歲男童先被救出，送至部立嘉義醫院急救，但到院時已明顯死亡，院方處置後協助安放遺體，目前男童遺體已由家屬接回。至於媽媽約10點多被發現，但身體嚴重炭化、明顯死亡，未送醫。

剩下7歲男童一直未被發現，搜救人員持續在屋內搜索，甚至徒手挖掘、翻找，皆一無所獲，直到出動大型機具，將燒到掉落的樑柱殘骸搬開，今8日凌晨2點多才發現男童已燒成焦黑、幾乎無法辨識的遺體。