大陸 「國家安全部」微信公號8日消息，大陸國家安全部官方微信公眾號作為目前大陸國家安全機關唯一官方新媒體平台，自去年8月1日上線以來，受到廣泛關注支持。同時，有極個別社會人員，仿冒國家安全機關官方帳號，在一些社交媒體上吸引流量，造成一定負面影響。對此，大陸國安機關及時依法開展處置，糾治了仿冒國安自媒體的錯誤行為，確保了國家安全部官微的權威性和公信力。

近期，12339國家安全機關舉報受理電話接到群眾反映稱，發現一些名為「國安」「國家安全」「12339國家安全舉報電話」「國家安全宣傳委員」等仿冒自媒體帳號，刻意使用與國家安全機關相關聯的名稱以及官方標識，並發布相關內容，以此博取關注，對部分網民形成誤導。

其中，某短視訊平台中名為「國安」的視訊帳號長期發布轉載涉國家安全機關資訊，並且在與網友互動中自稱「國安工作人員」。經大陸國家安全機關核查，該帳號係網民張女士私人營運，其因對國家安全機關心存嚮往，自國家安全部官微開通後便開始在個人短視訊帳號上搬運、剪輯相關內容。期間，張女士為滿足虛榮心、增加可信度，錯誤冒用國家安全機關工作人員身份發布相關文案，並與粉絲進行互動。

鑒於其網路活動未造成嚴重危害且認錯態度良好，經大陸國家安全機關批評教育，張女士及時修改了帳號名稱和頭像，並主動將帳號內數百條涉及國家安全機關的短視訊作品全部刪除。

大陸國安機關稱，民眾配合國安宣傳，可以通過轉發、點讚、分享等方式，或通過參與留言、提問、投票等形式進行互動。在參與國安宣傳過程中，自稱國安內部人員、仿冒國安官方帳號，可能會混淆公眾的資訊認知和行為選擇。這種行為不僅會損害國家安全機關形象和公信力，還可能侵害公眾人身、財產安全，對輿論環境和社會秩序造成不利影響。

大陸國安機關提示，大陸《互聯網使用者帳號資訊管理規定》第八條規定：「互聯網使用者註冊、使用帳號資訊時不得假冒、仿冒、捏造政黨、黨政軍機關、企事業單位、人民團體和社會組織的名稱、標識等。」

作為互聯網的使用者，每位網民也要擦亮「火眼金睛」，提高防範意識，通過以下方式有效甄別仿冒帳號：

——關注帳號的認證資訊。大陸政府官方帳號會有清晰的認證標識，例如「國家安全部」微信公眾號的認證類型為政府，認證主體為中華人民共和國國家安全部。

——注意帳號的發布內容。大陸官方帳號發布內容通常較為嚴謹規範，而仿冒帳號往往內容品質參差不齊，甚至包含大量低級錯誤。

——舉報核實可疑帳號資訊。遇到可疑內容和疑似仿冒帳號時，可以通過官方資訊發布管道進行核實，並積極向相關網路平台和政府部門舉報反映。

網路空間不是法外之地。大陸國安機關提醒民眾擦亮雙眼、提高警惕，不輕信未經證實的資訊，不洩露個人敏感資訊，謹防虛假資訊，保護合法權益，共同營造真實、清朗的網路環境。