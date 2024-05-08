現在很多年輕人愛用微博或小紅書，不少大陸用語變成網路流行語，一名網友好奇詢問，大陸網友很愛講的「內卷」，台灣對應的說法是什麼，意外掀起網友大戰，有人認為是「內部競爭激烈」或「惡性競爭」，但也有人認為台灣沒有對應的詞語。

一名網友在PTT上分享，大陸用語「內卷」不只是高度競爭的意思，也代表因為高度競爭，導致本來固定的資源，分配到每個人手中變少，短短2個字就能代表這麼多的涵義，很好奇台灣的說法是什麼？

貼文讓網友吵翻天，有人認為內卷就是「內部競爭激烈」，也有網友認為台灣對應的說法應是「惡性競爭」或「過度競爭」，但也有網友認為「內卷」涵蓋的層面很廣，不只是惡性競爭而已，所以想不到台灣有任何相對應的詞語可用。

「內卷化」一詞源自英文的「involution」，有糾纏、螺旋向內的意思，原本是指一種文化發展到一定水準，就無法突破自身，只能在內部繼續發展。大約在2018年起，「內卷」突然在大陸開始廣為人知，意思也被引申為付出大量努力，卻因遞減定律而得不到等價回報，其中也包括惡性競爭等負面的意思。