捷迅董事會通過擬於今年完成收購美國專業物流同業，該家公司在西雅圖頗具知名度，專營美國出口生鮮食品物流到亞洲及台灣等各地區。捷迅在美國各營運據點包括紐約、洛杉磯、舊金山、達拉斯、芝加哥等地，此次併購案增加位於西雅圖的營運據點，除可帶動其他服務項目的擴展，更可引進不同產品領域的新客戶族群，推升集團美國地區營收成長。

此外，捷迅去年第3季宣布在美國德州購入的近13萬英呎保稅倉，近日完成各項美國當地審核資料申請，規畫設置成為達拉斯機場內最大規模的台籍物流公司，估計可於2025年第1季完工，估算此保稅倉最大可容納高達近1,000個40呎貨櫃、20,000個棧板的儲位空間供客戶使用。

今年首季空運市場桃園機場統計進、出口貨物因電子品外移至東南亞效應微幅衰退，但自中國大陸地區來台的轉口貨運量有高達8.15％的成長，占桃園機場的52.62％，由於電商貨品於每個時節、季度推出各類購物等促銷方案，帶動整體航空貨運市場淡季不淡，因此整體航空貨運量受惠轉口業務增長，加上華航將於今年有3架777F貨機陸續交機後，應可使運往美、加航線的艙位帶來正成長的供給。捷迅及早布局跨境電子商務的市場，加上穩定出貨的AI相關產品，樂觀看待下半年貨量及營收雙雙上揚。

海運市場雖然面對市場艙位供給大於需求的挑戰，不過地緣政治緊繃，消彌部分供需利空。展望下半年航運市場，兩條運河通行困難造成的外溢效應，使貨櫃輪第2季開始出現「空班」情況，統計亞洲-北美西海岸4、5月各出現11個空白航班，預估亞洲到歐洲5月開始也因船舶供給不足會出現空白航班，加上船舶集中到四大航線，排擠到南非、南美需求，都造成運價上漲。

再加上紅海航運船隻受胡塞組織的襲擊，迫使大部分貨櫃輪航班繞行好望角，緩解全球貨櫃輪供應過剩的結構性問題，這樣的影響將延續到第3季旺季。近期因艙位供給受限，造成歐美線運價波動的連鎖反應連帶影響至其他航線，4月初開始全球船舶吃緊效應使南半球航線運價醞釀飆漲。

儘管艙位供大於求現象依然存在，航商仍須面對接下來的挑戰：1.美國東岸碼頭工會進行勞資合約協商，根據過往西岸談判經驗預判，東岸勞資合約談判過程亦可能發生拉鋸情況；2.美國總統大選及中東地區地緣政治、戰爭風險；3.歐洲的環保法規及IMO的法規變化。