昨（7）日有媒體報導，總統蔡英文可能會在卸任前特赦涉貪的前總統陳水扁。對此，前立委郭正亮指出，相關報導提到，要以沒收陳水扁11億不法所得的方式降低衝擊，但據了解，這筆錢還沒完全回台灣，若陳水扁此時被特赦了，外界恐會開始追查相關金流，對他而言恐不會有好處。

昨天傳出蔡英文有意在卸任前特赦陳水扁，且研議針對陳水扁被判刑確認的龍潭購地案等4大弊案，根據總統職權行使特赦，再據《赦免法》第3條給予免除其刑執行。總統府發言人林聿禪則回應，仍是希望確保陳前總統獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理；法務部說，特赦是總統權力，目前並未接獲相關公文。

郭正亮昨在政論節目《中天辣晚報》被問到「蔡英文傳出要赦扁是拆彈還是裝新的炸彈？」時表示，爆出此消息的《鏡週刊》和蔡比較熟，他們「會不會想找新的老闆？」他指出，作為媒體，《鏡週刊》可以拋出一些球，避免賴清德的尷尬，而且，賴即將上任，有不少要立即處理的事，何必在此時碰必定會引發反彈的赦扁、死刑相關議題？

郭正亮直言，若陳水扁真的被特赦，對蔡英文並沒有好處，而是幫賴清德剪掉了一個火線，因為現在赦扁議題被拋出，引起了廣大討論，可以預見相關民調結果並不會太好，賴也就有理由暫緩此議題了。另外，郭正亮透露，報導雖然說要沒收陳水扁11億不法所得的方式降低衝擊，但他據了解，這筆錢還沒完全回台灣，若陳此時被特赦了，外界恐會開始追查相關金流，這對陳而言會有好處？