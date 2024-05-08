新天地目前全台擁有4品牌8處據點，包括3家「新天地」、2家「雅悅會館」、2家「萊特薇庭」及彰化「唯愛庭園」，總桌數達1416桌。此外，集團也發展連鎖餐飲品牌，打造第二成長曲線，目前已有3家「樂葵」法式鐵板燒及1家「匠」極緻鍋物。

新天地2024年首季合併營收6.27億元，季增達20.81％、年增達50.8％，改寫歷史新高。營業利益1.39億元，季增達51.65％、年增達98.26％，連2季改寫新高，毛利率55.38％創歷史第三高，營益率22.17％則創15年來新高。

在本業營運暢旺創高、配合業外轉盈登近13季高助攻下，新天地首季稅前淨利1.39億元，季增達60.88％、年增達近1.1倍，亦創歷史新高。雖受稅費較高影響，歸屬母公司稅後淨利0.77億元，季增32.47％、年增達56.23％，改寫歷史次高，每股盈餘1.15元。

新天地首季營運動能暢旺、繳出亮眼佳績，主要受惠疫情降級後尾牙及春酒接單暢旺，總接單數上看2.2萬桌，創下歷年最佳記錄，配合外帶年菜業績助攻、發展連鎖餐飲品牌挹注動能，使旺季本業營運表現顯著提升。

隨著時序步入宴會淡季，新天地4月自結合併營收0.81億元，月減達54.88％、年減達27.65％，降至近8月低點，營運動能明顯降溫。不過，累計前4月合併營收7.09億元、仍年增達34.07％，續創同期新高。

展望後市，新天地除規畫拓展新宴會據點，並規畫加速發展連鎖餐飲品牌，以打造第二成長曲線，預計下半年揮軍高雄開出第4家「樂葵」，並規畫第四季推出精緻燒肉新品牌，盼以1年1品牌速度拓展連鎖餐飲陣容，目標未來5年營收占比自5％逐步提升至25％。