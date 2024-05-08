證券交易法第43條之1第1項大量取得股份之申報門檻，從取得已發行股份總額超過10%調降至5%，並自113年5月10日起施行。

櫃買中心提醒上櫃及興櫃公司股東注意，除股東個人持股超過5%需辦理申報及公告外，若股東本人加計配偶、未成年子女及利用他人名義持有之股數占公司已發行股數超過5%者，亦應依規定辦理申報及公告。