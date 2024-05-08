Jamal Murray threw a towel onto the court during Game 2 pic.twitter.com/luj2mKryID — Bleacher Report (@BleacherReport) May 7, 2024

金塊連兩戰輸給灰狼之後又出現爭議事件，主力後衛賈瑪莫瑞（Jamal Murray）G2從板凳席朝著主裁判馬克戴維斯（Marc Davis）丟擲毛巾和熱敷袋，當時沒被抓到，賽後招致灰狼總教練芬奇（Chris Finch）大力聲討，「這是危險且不可饒恕的行為。」

NBA在8日公告對莫瑞處以10萬美元罰款（新台幣324萬）不需要禁賽。

裁判馬克戴維斯說：「我們沒注意到那是來自板凳區的，如果我們有發現，我們可以重播檢視惡意行為，處罰會是技術犯規。」莫瑞先在板凳區丟擲毛巾，掉在馬克戴維斯的腳邊，但他背對著板凳區所以沒看見，後面有人趕緊撿走毛巾，戴維斯稍微回頭看了一下，很快把注意力放回場內。

莫瑞隨即丟擲熱敷袋進場內，掉在球員腳邊，被金塊球員撿起丟回場外。退役NBA球員萊格勒（Tim Legler，曾效力金塊）在ESPN節目痛斥莫瑞的惡劣行為：「那東西是濕的，球員踩下去可能滑倒或扭傷，如果莫瑞G3沒被禁賽，我會非常驚訝。」

勇士前鋒卓雷蒙格林（Draymond Green）在播客節目說，他不認為莫瑞需要被禁賽，「我的第一個想法不是他該被禁賽，現在的人成天把禁賽掛在嘴上真是瘋狂。」金塊總教練麥克馬龍（Michael Malone）賽後說他沒看見莫瑞丟東西，第一時間未多做評論。