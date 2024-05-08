前台北市長柯文哲近日身陷京華城容積率風暴，然而國民黨立委徐巧芯則被爆出2021年曾在京華城附近買一間中古屋，被質疑靠內線消息獲利，再度引發關注。對此，徐昨（7日）親自回應，媽媽住在附近，才選在那邊買房，「不管它今天京華城的容積率多少，關我屁事，對我來說，媽媽才是最重要的」。

徐巧芯昨（7日）接受網路節目《國民快報》專訪時透露，從小生活軌跡就生活在京華城附近，才會在松山購買老公寓，結婚以後，有一陣子跟老公在南港租屋，後面決定要置產時，討論後想要買在自己的選區，也就是松山信義區，想要就近照顧獨居的媽媽，所以就在媽媽家周邊找房子。

「誰管他什麼京華城啦，京華城去死一死啦」徐巧芯說道，不管它今天京華城的容積率多少，「關我屁事，對我來說，媽媽才是最重要的」，過去家裡開早餐店的時候，京華城根本還沒開始蓋，等求學階段時京華城蓋好，時常去裡面吃飯，後來京華城倒了、拆掉了，現在爭取容積率蓋商辦，「這一整個過程中，我的生活都在它旁邊啊。」

針對都更，徐巧芯也說，個人意願很低，房子才剛裝潢好不久，住得很舒服，沒有想要都更，「誰說住老房子就想要都更的？」那時候買房子是一對老夫妻在那邊住30、40年，家中整理的非常不好，很少人要買，所以房價沒有買很高，因為年輕人進去看屋況那麼差都不想要，但她覺得可以重新整理過，也是可以很好住，因此決定購屋。