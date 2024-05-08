網紅陳沂以大砲、毒舌風格走紅，近日上節目卻當場與來賓李妍瑾起了衝突，而且兩人互不相讓，一路吵到錄影結束，火爆場面讓全場尷尬不已。

根據《鏡週刊》報導，陳沂為了買房，開始上通告賺錢。在沈玉琳、佩甄主持的節目錄影現場，陳沂提到和「恩人」羅志祥及死對頭吳宗憲的恩怨情仇時，卻遭到另一位來賓李妍瑾頻頻打斷；不僅不斷插話，還批評陳沂只是網紅沒有代表作，又說「憲哥是前輩，要敬老尊賢。」

吳宗憲是陳沂多年來的死對頭。（圖／中時資料照）

而李妍瑾似乎不清楚陳沂和吳宗憲的恩怨，居然當她的面表示：「和憲哥工作過的人都很開心」，並要求在場同意的人舉手，結果全場一片靜默，氣氛相當尷尬。據在場人士形容，李妍瑾全程如同「潑婦罵街」，還得靠主持人沈玉琳打圓場。

不過陳沂也不是省油的燈，當發現自己發言時，李妍瑾卻自顧自的滑手機，讓她當眾嘲諷：「請問是在錄政論節目嗎？」沒想到李妍瑾卻秀出手機內容：「製作單位叫我做效果」。此舉讓陳沂相當不滿，覺得似乎遭李妍瑾刻意針對，直接開轟：「太過了」，兩人就這樣一路吵到錄影結束，嗆辣場面讓在場所有人都看傻了眼。

根據報導內容，節目製作人事後跟陳沂道歉，表示不知道李妍瑾行為會如此脫序。對此，陳沂表示：「李妍瑾後來跟我說是製作單位要她做效果，叫我不要往心裡去，我說我從不往心裡去，我都往法院去，請她不用擔心」，看來兩個女人的戰爭還未劃下休止符。