女星周曉涵出道前，就以網路美少女和逢甲大學校花身分受到關注。正式踏入演藝圈後，拍攝多部熱門偶像劇，讓她擁有「偶像劇女神」的美稱。時常透過社群分享生活的她，為因應母親節到來，準備的禮物竟是邀請家人們一同拍攝全家福，而且還是選定「黑道主題」。

周曉涵7日在社群分享一系列照片，為了符合「黑道家族」概念，一家六口都換上黑色系服裝。周曉涵綁著包頭，背心外搭長皮衣，再加上一雙高跟長靴，顯得俐落又性感。媽媽則是幾何圖騰的洋裝外搭皮衣，帥氣不失優雅。至於94歲的外婆則同樣一襲黑色系洋裝，再配戴珍珠項鍊，相當貴氣。

周曉涵全家為因應「黑道主題」，一家六口換上黑色系的服裝。（圖／周曉涵提供）

相隔近20年，周曉涵揪全家拍黑道主題全家福。（圖／翻攝自周曉涵臉書）

照片中，一家人表情嚴肅看向遠方，或戴上墨鏡帥氣地走向前，氣勢十足。周曉涵說，自己好幾個月前就在籌備這項企畫，為了讓外婆舒服一點，最後選擇了棚拍。至於黑道主題，是「因為覺得家人們都蠻有表演慾的，來點不一樣的，讓他們也能盡情發揮，玩得開心」，要美的美、帥的帥。

另一組照片中周曉涵全家戴上墨鏡，顯得氣勢十足。（圖／周曉涵提供）

此外，周曉涵接受《中時新聞網》訪問時也表示，已經相隔十幾二十年沒拍過全家福。她也分享，自己拍攝前，身兼服裝師的角色，每位成員的衣服都必須先拍照傳給她確認。媽媽在挑選服裝上相當謹慎，而「爸爸和哥哥準備的服裝比我們所有女生都還要多！」至於外婆因為沒手機，所以得先打電話告訴對方要準備哪些衣服，等到她回家後再幫忙做搭配。尤其是對於這次「黑道」主題，94歲的外婆想法很新潮，不但不會覺得黑色不吉利，反而覺得很新鮮。

當然最後成果一家人都相當滿意，照片曝光後，吸引上千網友朝聖，並紛紛留言大讚他們全家人的高顏值「全家男帥女美，真是名副其實帥哥美女」、「可以演角頭4了」、「帥氣十足，深緣及水」、「全家都超高顏值耶」。