Cybertruck上市之前，特斯拉執行長馬斯克就曾高調宣稱，這款造型前衛的電動皮卡將有防水功能，足以當作簡單的小船，可以穿越湖泊、河流。可是近期卻有車主分享慘痛經歷，表示洗車之後，車子竟然掛點，重置時間需要長達5小時，讓他相當崩潰！

據英國《獨立報》（The Independent）報導，已經有多位特斯拉Cybertruck車主通報，洗車後車輛發生故障。

一名車主在短影音平台Tiktok上抱怨，他近日開著Cybertruck去海灘附近玩，回來之後用水清洗。洗完之後他就把Cybertruck停入車庫。沒想到他再次嘗試重新啟動時，車子就突然拋錨死當。無論他如何嘗試按壓重啟按鈕，系統就是毫無反應。他被迫進行外部電腦連結，並在完成長達5小時重置作業後，再次按下方向盤的重啟按鈕，Cybertruck才「起死回生」。

這名車主表示，他花了8萬美元（約新台幣261萬元）購買Cybertruck才2個月時間，駕駛里程數還不到5500公里。

其實Cybertruck有設置洗車模式，目前仍不清楚該名車主洗車時是否開啟該模式。《獨立報》指出，特斯拉車主使用手冊中，提及多項洗車時的風險，其中包括務必將車內模式調整至洗車模式，否則可能導致損壞，「這種情況下造成的損壞不在保固範圍內」。

不少網友紛紛吐槽，Cybertruck可以防彈，沒想到卻不防水。除了防水問題以外，自交車以來，Cybertruck車殼「無法密合」、不鏽鋼車身生鏽等瑕疵問題頻傳。