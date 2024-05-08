張姓代購業者在2022年疫情期間，自日本進口100盒共4400包的「大正製藥百寶能黃金A」感冒藥來台轉售，調查局查驗出該感冒藥內含第四級毒品及先驅原料成分，懷疑有人走私提煉製毒，依運輸第四級毒品、走私等罪嫌將張姓業者及弟弟、收貨人潘姓業者3人送辦，台北地檢署調查後認為3人走私毒品罪嫌不足，均不起訴處分，但檢方認定張男未經衛福部許可，進口列管禁藥，涉犯《藥事法》，給予緩起訴處分1年，須支付公庫3萬元。

「大正製藥百寶能黃金A」在台灣、日本都具有高知名度，是不少台灣人家裡必備的感冒藥，許多國人赴日旅遊時，都會到藥妝店購買掃貨。

2021年12月，從事國外代購及集運國外商品來台業務的某科技公司張姓負責人，在日本訂購100盒共4400包的「大正製藥百寶能黃金A」感冒藥，委託報關業者申報進口郵包，由弟弟出面收貨入台，結果誤將收貨人寫成潘姓客戶台南市的地址。

2022年1月，台北關竹圍分關海關人員查驗該郵包時，發現大批感冒藥，予以查扣，並送調查局鑑定，結果檢出內含第四級毒品「二氫可待因」及第四級先驅原料「甲基麻黃鹼」(純質淨重88公克)，調查局台南市調查處依《毒品危害防制條例》運輸第四級毒品、《懲治走私條例》私運管制品進口罪、《藥事法》輸入禁藥罪，將張姓兄弟及潘男3人函送北檢偵辦。

檢方調查時，張男3人否認走私感冒藥煉毒，張男辯稱當時疫情嚴重，潘男詢問他有無取得日本感冒藥管道，他遂在日本訂購，計畫進口後轉賣潘，不知感冒藥含有第四級毒品成分。檢方採信張男說法，認為3人運毒、走私罪嫌不足，均予不起訴處分。

不過，檢方認為，張男從事代購集運，應注意該感冒藥內含列管的「二氫可待因」及「甲基麻黃鹼」成分，屬於《藥事法》規定的禁藥，須經主管機關衛福部核准才能進口，因此涉犯《藥事法》過失輸入禁藥罪，但審酌張男並無前科，且犯罪情節及所生損害均非危鉅，給予張緩起訴處分，期間1年，須向公庫支付3萬元。