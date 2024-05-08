民意調查公司蓋洛普（Gallup）以「中國vs.美國：誰贏得人心？」為題發表調查結果，文中分析美、中在130多個國家的支持率。結果發現，在一對一的狀況下，有81國傾向支持美國，而中國大陸在52個國家中受到支持。

美國在科索沃的淨支持率優勢最大，為+154點（美國淨支持率+78，中國淨支持率-76）。中國在俄羅斯的優勢最大，為-132點（美國淨支持度為-82，中國淨支持度為+50）。

這項統計方式是，每個國家對美國的淨支持率減去中國的淨支持率，都會得到200到-200之間的相對淨支持分數。愈靠近200分代表愈認同美國的領導力，同時不認可中國的領導力，而-200分則表示相反。而0分則代表，美國和中國的淨支持率相同。

Who's Winning Hearts and Minds?

America's ahead, but the world is growing disillusioned with bothhttps://t.co/kTmW9khMjZ — Tom Watkins (@tdwatkins88) May 7, 2024

國家領導力與支持率的組成來自於「軟實力」（Soft Power），也就是透過文化、價值觀和外交施加影響力來獲得他們的利益，而非訴諸經濟或軍事脅迫。結果顯示，比起共和黨政府的領導，美國在民主黨政府的領導下，享有較多淨支持率。

而在亞洲，美國在印度、菲律賓、韓國和越南獲得較高的支持，似乎是因為中國大陸在周邊地區的強硬活動，讓上述國家感到威脅，反而將他們推向美方。

此外，從圖表中還能看見，台灣被歸類為與美國「強結盟」，對美國的淨支持度為8，中國為-47，得分55，而會獲得這結果意味著，台灣主要是因為對中國的負面評價，不見得是對美國的強力支持。