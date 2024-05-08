NOR方面，旺宏日前表示，從伺服器和儲存等應用程式進行庫存補貨，整體訂單趨勢逐漸恢復至2022年水平；車用需求也可望持續復甦。新產品進度上，3D NOR進行順利，預計下半年登場。
ROM方面，任天堂遊戲機預計今年度內發表Nintendo Switch後繼機種，相隔九年可望再度推出新機種，將有助於ROM營運好轉。
旺宏(2337)公布內部自行結算之2024年4月份合併營收為新台幣21.17億元，月增0.21%、年減29.60%，仍創下半年以來單月新高水準；累計2024年1月至4月合併營收為新台幣78.78億元，年減22.09%。
NOR方面，旺宏日前表示，從伺服器和儲存等應用程式進行庫存補貨，整體訂單趨勢逐漸恢復至2022年水平；車用需求也可望持續復甦。新產品進度上，3D NOR進行順利，預計下半年登場。
ROM方面，任天堂遊戲機預計今年度內發表Nintendo Switch後繼機種，相隔九年可望再度推出新機種，將有助於ROM營運好轉。
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