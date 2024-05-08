NOR方面，旺宏日前表示，從伺服器和儲存等應用程式進行庫存補貨，整體訂單趨勢逐漸恢復至2022年水平；車用需求也可望持續復甦。新產品進度上，3D NOR進行順利，預計下半年登場。

ROM方面，任天堂遊戲機預計今年度內發表Nintendo Switch後繼機種，相隔九年可望再度推出新機種，將有助於ROM營運好轉。