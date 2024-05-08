長科今年前4月合併營收為37.01億元，年減3.9%，為歷年同期第3高，隨著客戶端庫存去化漸趨溫和，長科*接單逐步回溫，尤以用於消費性電子的QFN訂單成長最為明顯，預期第2季營運可望重回季增的成長軌跡。

長科*自結第1季合併營收為27.37億元，季減6%，落在先前預估的區間內，營業毛利為6.06億元，季減7%，年減10%，單季合併毛利率為22.1%，季減0.3個百分點，年減1.8個百分點，營業淨利為3.31億元，季減9%，年減18%，營益率為12.1%，季減0.4個百分點，年減2.2個百分點，受惠於利息、股利及匯兌收益挹注，歸屬母公司稅後淨利為4.37億元，季增56%，年增15%，單季每股盈餘0.47元，相當於賺進1.175個資本額。

長科*認為，庫存調整已到尾聲，消費性電子需求浮現，加上客戶新產品陸續導入量產，下單力道開始復甦，預料第1季應為全年營運低點，第2季將逐步走揚，希望全年營收挑戰年增率轉正。