受惠於新產品專案占比提升，毛利率年增2.8個百分點至11.1%，營業淨利率年增2.4個百分點至8.4%，稅後淨利率年增2.4個百分點至6.8%。毛利率、營益率與稅後淨利率均創歷史新高。

公司看好雲端產業與AI伺服器長期需求成長，持續投資深化資料中心技術與產品開發，第一季投資關鍵散熱技術廠商ZutaCore、私募基金Andra Capital，開發多元技術並進一步開拓潛在市場。公司也持續執行全球自有產能計畫，馬來西亞二廠及台南二廠按進度進行，墨西哥三廠已進入量產階段。