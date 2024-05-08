受惠於新產品專案占比提升，毛利率年增2.8個百分點至11.1%，營業淨利率年增2.4個百分點至8.4%，稅後淨利率年增2.4個百分點至6.8%。毛利率、營益率與稅後淨利率均創歷史新高。
公司看好雲端產業與AI伺服器長期需求成長，持續投資深化資料中心技術與產品開發，第一季投資關鍵散熱技術廠商ZutaCore、私募基金Andra Capital，開發多元技術並進一步開拓潛在市場。公司也持續執行全球自有產能計畫，馬來西亞二廠及台南二廠按進度進行，墨西哥三廠已進入量產階段。
緯穎(6669)董事會通過2024年度第一季財務報表。2024年第一季合併營收達新台幣696.28億元，年減6.2%。營業淨利為58.56億元，稅前淨利為59.02億元，稅後淨利為47.07億元，每股盈餘為26.92元。營業淨利、稅前淨利、稅後淨利與每股盈餘均創歷史新高。
受惠於新產品專案占比提升，毛利率年增2.8個百分點至11.1%，營業淨利率年增2.4個百分點至8.4%，稅後淨利率年增2.4個百分點至6.8%。毛利率、營益率與稅後淨利率均創歷史新高。
公司看好雲端產業與AI伺服器長期需求成長，持續投資深化資料中心技術與產品開發，第一季投資關鍵散熱技術廠商ZutaCore、私募基金Andra Capital，開發多元技術並進一步開拓潛在市場。公司也持續執行全球自有產能計畫，馬來西亞二廠及台南二廠按進度進行，墨西哥三廠已進入量產階段。
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