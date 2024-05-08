融程電進一步幫客戶結合AI和數據運算技術，使邊緣運算持續在嵌入式物聯網(AIoT)領域發揮關鍵作用，軟硬平台整合加上搭配AI解決方案與應用，提高運算能力的底層，可以更流暢整合雲端算力及邊緣運算來滿足終端客戶高效能的需求，為多元化的嵌入式與AIoT應用提供更強大功能，預期第二季維持成長目標不變，目前針對上半年交貨訂單積極備料趕貨，致力維持公司原訂成長目標。

地面控制站(GCS)的應用也是公司專注的重點，地面控制站(GCS)是一個複雜的硬體和軟體系統，可實現對機器人、無人機(UAV)或無人機的遠端監控、操作和控制，能即時提供有關無人機飛行參數、有效載荷數據和任務目標的廣泛資訊。地面控制站滿足國防、安全、工廠自動化、農業、搜救、環境監測、攝影測量、運輸和物流等多種應用，Research & Markets report 2024預估，地面控制站(GCS)市場到2030年，每年成長12.4%。