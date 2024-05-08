中航公告本次取得中菲行交易的時間為2023年7月5日至5月7日止，總計交易數量為3,794張，每單位價格80.43元，交易總金額3.05億元；累計手上持有張數為7,704張，總投資金額為6.09億元，持投比率5.39％。
《航運股》中航加碼中菲行 持股比例突破5％
中航(2612)公告從去年7月5日到昨日為止，持續買進中菲行股票，累計持股比例已經來到5.39％，中菲行今年股東會將進行董事全面改選，有取得1席董事實力。
中航(2612)公告從去年7月5日到昨日為止，持續買進中菲行股票，累計持股比例已經來到5.39％，中菲行今年股東會將進行董事全面改選，有取得1席董事實力。
中航公告本次取得中菲行交易的時間為2023年7月5日至5月7日止，總計交易數量為3,794張，每單位價格80.43元，交易總金額3.05億元；累計手上持有張數為7,704張，總投資金額為6.09億元，持投比率5.39％。
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