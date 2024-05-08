台灣旅美好手張育成在觸身球受傷之後回歸，8日在光芒小聯盟3A德罕公牛隊敲出本季首支全壘打！張育成這支陽春炮出現在第3局，幫助公牛隊4比4追平比分，這球轟得又高又遠，直接打在左外野圍牆上的公牛看板，展現張育成強大的力量。公牛9比8在延長賽獲勝。
張育成2日在3A出賽時遭到觸身球打傷，手肘腫脹，所幸在MRI檢查之後骨頭完好，很快就重新復出。他本季在小聯盟出賽5場，打擊率0.278，有1轟2打點，1次盜壘，攻擊指數0.853。
台灣旅美好手張育成在觸身球受傷之後回歸，8日在光芒小聯盟3A德罕公牛隊敲出本季首支全壘打！張育成這支陽春炮出現在第3局，幫助公牛隊4比4追平比分，這球轟得又高又遠，直接打在左外野圍牆上的公牛看板，展現張育成強大的力量。公牛9比8在延長賽獲勝。
張育成2日在3A出賽時遭到觸身球打傷，手肘腫脹，所幸在MRI檢查之後骨頭完好，很快就重新復出。他本季在小聯盟出賽5場，打擊率0.278，有1轟2打點，1次盜壘，攻擊指數0.853。
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