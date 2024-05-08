刑事局警政監林明佐涉嫌在台中市刑大任職大隊長期間，與博弈集團往來密切、涉洩露偵查消息遭到檢廉搜索，在家中搜出近百萬元現金及查出帳戶有高達2000萬元不明金流兒遭到羈押，檢方昨(7日)秘密展開第二波行動，兵分14路前往南屯區某商辦大樓搜索博弈據點及招待所，並帶回12人偵訊，全案朝賭博、洗錢罪嫌偵辦中。

據了解，去年8、9月，台中市刑大2個隊支援南部警方，偵辦知名博弈集團，原本搜索30個據點，總計將有超過10億元不法鉅款，但林明佐疑通風報信，讓該集團緊急將22個據點撤離，並搬移相關金流，最後僅查到8處據點，查扣7000多萬元現金，引發檢廉注意，展開追查。

檢廉跟監發現林明佐曾多次與該博弈集團女會計及男關係人密集碰面，認為雙方關係匪淺，研判林除包庇博弈集團，還包庇洗錢，因此在2日發動搜索。除在林住處搜出近百萬元現金，清查名下帳戶甚至發現高達2000萬元以上不法金流，。

中檢分析林明佐金流後，認為涉案者眾多，金流複雜，昨(7日)今天再發動突襲，前往台中南屯區博弈集團據點及招待所搜索，查扣大批現金，並帶回博弈集團12名幹部，不排除有人與林交往密切。