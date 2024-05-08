小兒科醫師巫漢盟是一名雙寶爸，日前早上開車時見到頭皮發麻的一幕，一位爸爸竟然抱著寶寶在開車，驚呼「太可怕了！」貼文PO出後，引起許多網友分享過去也目擊過這種誇張景象，坦言「其實路上超多的」。

巫漢盟7日在臉書發文，早上開車看到一位爸爸居然一手抱著寶寶、另一隻手握方向盤開車，真的太可怕。貼文引發熱烈討論，許多網友也紛紛留言，「還看過單手抱著寶寶騎機車的，也超恐怖」、「有次路上看到阿嬤騎腳踏車，前面菜籃竟然放著小女娃」、「人肉安全氣囊！」

還有人表示，也曾看過一個駕駛技術不是很好的媽媽，抱著嫩嬰開車在人潮擁擠的東海別墅街上，看了很生氣。另外有網友見過，有爸爸開車時還讓約1歲多的小孩站在他的腿上操控方向盤，由於爸爸沒有把窗戶關起來，他看得非常清楚，當下超想報警。

有人指出，其實這種狀況在台灣路上超多，「有些爸爸媽媽，還會給你一個他很有自信的感覺，每次看到都心裡為孩子祈禱平安」，直言這樣心存僥倖真的不可取，別等到發生悲劇時才來後悔。