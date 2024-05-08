女子小萱（化名）與男子（化名）阿國結婚18年，婚後育有1女，但阿國以工作繁忙為由，留宿公司宿舍， 甚至2023年7月僅1天回家睡覺。不料，小萱接獲匿名電話，提醒多注意阿國狀況，小萱鼓起勇氣到宿舍查證，竟發現阿國與女子歡歡（化名）同進出、互動親密，事後追問時，阿國坦承外遇同居，小萱憤而訴請離婚。

法院審理，小萱指控，夫妻生活雖聚少離多，但她原先認為，阿國僅是因工作因素，才無法照顧家庭，念及夫妻情感和家庭和諧，並無給予過多苛責，雙方依舊相敬如賓。

不料，她在2023年7月12日時接獲1通匿名來電，對方提醒要多注意阿國的狀況，並說明阿國已經有了婚外情。她聽聞之後，曾鼓起勇氣前往阿國位於高雄的宿舍進行查證，當時她在宿舍外暗中觀察，竟真的發現阿國與歡歡同進同出宿舍，且2人互動十分親密。

她因為此事大受打擊，並請阿國在2023年7月16日回家談判，她告知事情原委後，阿國才承認其與歡歡確實已同居，並且交往了5、6年，每月還給歡歡3萬元生活費，同居的自來水費、房屋稅、歡歡的信用卡費、車輛牌照稅等都是由他繳納。

小萱還指控，雙方是否離婚遲遲無法達成共識，阿國竟情緒失控破壞住家電鈴，更撕碎2人的合照，不僅讓她心生畏懼，還深怕阿國再來會傷害自己，但當時仍然念及彼此的婚姻情誼。

後來有一天，小孩因為隔天要段考，又碰到社區在施工，為避免影響考試，小孩在出門時，順道詢問管理員施工時間等細節，以便安排要在何處讀書，但阿國竟以小孩對管理員態度不佳，當眾打小孩額頭還要求下跪。

阿國辯稱，因當時新冠肺炎疫情升溫，且小萱任職於社福機構，負責照顧重度腦性麻痺患者，為了避免傳染病毒，小萱要求他盡可能不要回家。另外，他也是工會要對他任職的人力仲介公司做評鑑，才會留宿在高雄。

法官審酌，雙方無法維繫婚姻之重大事由，起因是小萱發現，阿國與歡歡有超越一般異性朋友之互動與交往，且阿國事無採取積極有效之方式，藉以解決消萱之不滿。

法官認，小萱無法重新對阿國建立婚姻間之信任，並喪失維繫婚姻之主觀意願，雙方在法院調解到審理期間，仍然無法化解歧見，雖然小萱未有積極維繫婚姻之主觀意願，卻也並非毫無責任，但阿國也有可歸責之處，故小萱訴請判決離婚，即有理由，應予准許。可上訴。

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