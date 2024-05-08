出軌竟和職業有關？一名女網友無奈表示，爸爸、哥哥和男友全都劈腿，更巧的是他們3人都是很會賺錢的業務員，原PO忍不住大嘆「業務男是不是劈腿機率超高啊？」引發網友共鳴。

一名女網友在論壇zuvio發文表示，家裡的男人都劈腿過，爸爸做業務賺很多錢，小時候媽媽常常抓到爸爸偷吃，但始終沒有離婚。哥哥出社會後和爸爸在同間公司工作，一樣是業務，沒想到卻開始亂搞男女關係，最後和交往多年、論及婚嫁的女友分手。

原PO表示，男友大學畢業後去做保險業務員，業績很不錯，結果上個月被她發現和女生約砲。由於身邊3個男人全都偷吃，原PO忍不住大嘆「業務男是不是劈腿機率超高啊？」

事實上，英國線上遊戲公司RANT Casino曾調查，最容易偷吃的職業前10名依序為銷售業務、老師、醫療照護、運輸物流、活動管理、工程師和製造業、建築業、會計或銀行相關職業、資訊科技及職業軍人。

原PO在網路上發現這項調查結果，直呼「真的有夠準」，許多網友也認為，業務工作時會認識很多人，因此出軌機率較高；不過也有人表示，會不會劈腿還是看人，不應以偏概全，不是當業務就一定會出軌。