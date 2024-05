加勒比海島國巴哈馬(The Bahamas)外交部於當地時間7日發布聲明,宣布正式承認巴勒斯坦為國家,支持巴勒斯坦人民自決,並重申支持兩國方案,。

巴哈馬外交部在聲明稿中表示,巴哈馬相信,承認巴勒斯坦國強烈展現了巴哈馬對《聯合國憲章》(Charter of the United Nations)所擁護的原則,以及「公民與政治權利國際公約」(International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR)、「經濟社會文化權利國際公約」(The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,ICESCR)所闡述的人民自決的承諾。

The Commonwealth of The Bahamas formally recognizes Palestine as a State.https://t.co/KhOHtDMHF3 pic.twitter.com/8D75nnpPt2 — Ministry of Foreign Affairs , The Bahamas 🇧🇸 (@MOFABahamas) May 7, 2024

聲明指出,巴哈馬在人民自決下於1973年成為獨立國家,因此巴哈馬支持巴勒斯坦人民自決的合法權利,「以自由決定他們的政治地位,以及自由地追求他們的經濟、社會、文化發展」。

聲明也提到,巴哈馬過去就支持聯合國安理會有關和平解決中東局勢的第242號決議案所明確闡釋的兩國方案。

聲明也提到,巴哈馬就承認巴勒斯坦國一事,與加勒比海共同體(Caribbean Community)達成共識。

南非「目擊者新聞」(EYEWITNESS NEWS)指出,巴哈馬成為加勒比海共同體(Caribbean Community)14個會員國中,最後一個承認巴勒斯坦國家的成員。

截至5月,聯合國193個會員國中,一共有142國承認巴勒斯坦為國家。G20成員國中,僅阿根廷、巴西、中國、印度、印尼、墨西哥、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、南非及土耳其等10國承認巴勒斯坦國;歐盟27個成員國中,僅波蘭、保加利亞、羅馬尼亞、匈牙利、捷克、斯洛維尼亞、瑞典及賽普勒斯等8國承認巴勒斯坦的國家地位。