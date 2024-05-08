加勒比海島國巴哈馬（The Bahamas）外交部於當地時間7日發布聲明，宣布正式承認巴勒斯坦為國家，支持巴勒斯坦人民自決，並重申支持兩國方案，。
巴哈馬外交部在聲明稿中表示，巴哈馬相信，承認巴勒斯坦國強烈展現了巴哈馬對《聯合國憲章》（Charter of the United Nations）所擁護的原則，以及「公民與政治權利國際公約」（International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR）、「經濟社會文化權利國際公約」（The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights，ICESCR）所闡述的人民自決的承諾。
聲明指出，巴哈馬在人民自決下於1973年成為獨立國家，因此巴哈馬支持巴勒斯坦人民自決的合法權利，「以自由決定他們的政治地位，以及自由地追求他們的經濟、社會、文化發展」。
聲明也提到，巴哈馬過去就支持聯合國安理會有關和平解決中東局勢的第242號決議案所明確闡釋的兩國方案。
聲明也提到，巴哈馬就承認巴勒斯坦國一事，與加勒比海共同體（Caribbean Community）達成共識。
南非「目擊者新聞」（EYEWITNESS NEWS）指出，巴哈馬成為加勒比海共同體（Caribbean Community）14個會員國中，最後一個承認巴勒斯坦國家的成員。
截至5月，聯合國193個會員國中，一共有142國承認巴勒斯坦為國家。G20成員國中，僅阿根廷、巴西、中國、印度、印尼、墨西哥、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、南非及土耳其等10國承認巴勒斯坦國；歐盟27個成員國中，僅波蘭、保加利亞、羅馬尼亞、匈牙利、捷克、斯洛維尼亞、瑞典及賽普勒斯等8國承認巴勒斯坦的國家地位。
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