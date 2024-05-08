明尼阿波里斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）表示，由於通膨僵固及房市穩健，到今年結束前，聯準會可能需要維持利率不變。市場對此反應平淡。

上周五發布的非農就業報告和優於預期的財報季，緩解了投資人對於通膨黏著及經濟強勁將導致利率居高不下的不安情緒。

根據LSEG數據，市場預期到2024年底聯準會將降息46個基點，首次降息可能落在9月、另一次降息可能落在12月。在上周的非農就業報告出爐之前，市場預期今年只會降息一次。

周二收盤，道瓊指數上漲31.99點或0.08%，報38,884.26點。標普500指數漲6.96點或0.13%，報5,187.70點。那斯達克指數跌16.69點或0.10%，報16,332.56點。費城半導體指數下跌35.57點或0.74%，報4,784.88點。

標普500指數11大類股漲多跌少，僅非必需消費類股（跌0.56%）、科技股（跌0.53%）、能源股（跌0.14%），終場收黑。原材料股漲1.17%，漲幅最大；其次為公用事業類股漲1.12%。

重磅股漲跌互見，微軟跌1.02% 、亞馬遜漲0.03%、Alphabet漲1.87%、Meta漲0.55%。

蘋果小漲0.38%，該公司推出M4晶片，但這款最新晶片用於新iPad Pro，而非用於Mac筆電，這罕見的做法顯示蘋果希望在下個月的年度軟體開發者大會之前，為app開發者提供開發AI軟體的先機。

輝達跌1.72%，《華爾街日報》報導，蘋果正在自行開發用於數據中心的AI伺服器晶片。

主要晶片股普遍回落，英特爾跌0.94%、高通跌0.93%、超微（AMD）跌0.87%、美光跌0.77%、應用材料跌0.74%、恩智浦跌0.38%、德州儀器漲0.55%。

迪士尼（Walt Disney）爆量重挫9.5%，創下2022年11月以來最大單日跌幅。其串流媒體娛樂事業Disney＋上季虧損大減，且可望在截至9月底的本財年最後一季實現獲利，但其傳統電視業務下滑且電影票房衰退。

台股ADR僅中華電信（漲0.97%）收高，台積電跌1.20%、聯電跌2.09%、日月光跌0.95%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收跌2.12%。

標普500指數有49檔成分股創下52周新高、2檔創新低。那斯達克指數有155檔創下52周新高、69檔創新低。