據中國外交部官網消息，當地時間2024年5月7日，應法國總統馬克宏特別邀請，中國國家主席習近平乘專機離開巴黎赴法國西南部上比利牛斯省訪問。馬克宏和夫人布麗吉特提前抵達，率上比利牛斯省省長薩羅門等法國地方政府代表在塔布機場熱情迎接，歡迎習近平夫婦訪問對他具有特殊意義的上比利牛斯省。離別時，兩國元首相約在北京再見。

馬克宏總統伉儷在圖爾馬萊山口「牧羊人驛站」迎接習近平和彭麗媛，共同欣賞當地村民表演的具有濃郁南法風情的牧羊人之舞，並同他們合影。

驛站木屋外，春雪紛飛，雲海浩渺。兩國元首夫婦憑窗而坐，遠眺群山，品當地特色美味，論天下風雲際會，在輕鬆愉快的氛圍中就一些重要問題進行了戰略溝通。

習近平指出，中華文明是世界上唯一延綿5000多年而從未中斷的悠久文明。正因如此，中國人有著很強的家國理念，尤其重視和珍視國家統一。許多華僑在海外生活多年，仍懷有深深的愛國情感，對祖國不斷發展壯大由衷感到自豪。

習近平表示，他出訪期間，經常看到很多華僑華人和留學生自發在沿途等候歡迎。現在中國已經實現了第一個百年奮鬥目標，相信經過中國人民的接續奮鬥，中國一定能實現中華民族的偉大復興。中國和法國雖然分屬東西方文明，價值理念、社會制度不同，但都重視文明交流互鑒。雙方可以和而不同，通過對話合作，為世界的和平和發展以及人類的進步作出新的貢獻。中方願同法國和歐洲加強人文交流，不斷深化經貿合作，增進相互正確認知，鞏固好、傳承好中法、中歐人民友好故事。

馬克宏表示，他對去年訪華特別是廣州松園會晤留下深刻美好印象。通過同習近平的深入交流，進一步瞭解了中國的歷史、文化、理念和發展歷程，對中國在重要問題上的立場認識加深。當前國際形勢充滿了不確定性，歐洲保持戰略自主和團結統一至關重要，歐洲同中國發展良好關係、加強雙多邊合作也至關重要。法中都是聯合國安理會常任理事國。期待同習近平主席保持密切溝通，為維護歐洲和世界的和平穩定發揮積極作用。

習近平感謝馬克宏夫婦熱情邀請和精心安排，指出，今天他和夫人同馬克宏伉儷度過了一段美好難忘的時光。期待同馬克宏總統經常交往，共同努力，引領中法關係和中歐關係健康穩定發展，為這個變亂交織的世界注入更多穩定性和正能量。歡迎馬克宏總統方便時再次訪華。

臨別時，當地村民唱起牧羊人之歌，感謝習近平和彭麗媛到訪，並熱情邀請他們再來。

習近平說，這裡的美麗風光和特色美食給他留下深刻印象。歡迎更多法國優質農食產品進入中國百姓家，也歡迎更多友好的法國人民去中國參觀訪問。

馬克宏伉儷陪同習近平和彭麗媛離開圖爾馬萊山口返回塔布，並在機場舉行正式歡送儀式。兩國元首相約在北京再見。

當晚，習近平乘專機離開法國前往貝爾格萊德，應塞爾維亞總統武契奇邀請開始對塞爾維亞進行國事訪問。