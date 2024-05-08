蟑螂是生活中常見的害蟲，一名男子家中頻繁出現大蟑螂，他使用浴室清潔劑噴，效果比市售專門殺蟑的殺蟲劑好用，PO上網後網友也推薦獨門殺蟑法，除了常見的泡泡水外，也有人推薦用75％酒精和噴霧式環保去漬油，能秒殺蟑螂，酒精能順便消毒，噴霧式環保去漬油則是會自動揮發，殺蟑現場不會濕濕的。

原PO昨（7）日於PTT八卦版指出，最近家裡接連出現10隻大蟑螂，他嚇得朝蟑螂狂噴浴室清潔劑，雖然蟑螂屍體周邊會濕濕的，但效果很好，他大讚浴室清潔劑比市售專門殺蟑螂的殺蟲劑還有效。

貼文上線，網友紛紛推薦自己的殺蟑絕活，包括使用洗碗精或沐浴用品等製成泡泡水，表示舉凡能起泡泡的清潔產品都能有效殺蟑，味道也不會像殺蟲劑一樣有刺鼻的味道，大量噴灑後還會香香的。

留言中也有人推薦75％酒精或噴霧式環保去漬油，指酒精一潑蟑螂秒死，還能順便消毒，缺點是成本較高；噴霧式環保去漬油噴蟑螂肚子也能秒殺，且會自動揮發，事後不需要再擦拭。