嘉義婦人小萱（化名）與男子阿國（化名）在1976年結婚，共同生育之子女均已成年，2018年小萱搬去台南協助照顧孫子後，就沒有跟阿國共同生活且鮮少往來。後來因為阿國中風，小萱回去照顧了數個月，沒想到卻被趕出家門，事後才知道阿國是為了把交往多年的小三帶回家，小萱憤而速起離婚。

法院審理，阿國經過合法通知，仍未到庭，更未提出任何書狀聲明或陳述，可見阿國對婚姻維繫，已經是漠不關心。小萱主張阿國疑似對婚姻不忠，且雙方已經分居一段時間等，堪信其為真實。

法官認，小萱提起本件訴訟，可見已無繼續維繫婚姻的意願。雙方婚姻所賴以維持之誠摯互信、相互扶持等基礎，已經是蕩然無存。共同生活之婚姻目的既已不能達成，又無改善婚姻關係之主觀意願，堪認婚姻確已生破綻，並且達到難以維持之程度。

法官審酌，雙方已無繼續維持共同生活，藉以獲得安全、幸福及滿足之可能，小萱依民法第1052條第2項，請求裁判離婚，為有理由，應予准許。可上訴。