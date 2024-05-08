男團Energy睽違20年再度合體，再現經典舞步16蹲，對此，泌尿科師顧芳瑜表示，16蹲這類深蹲動作，可讓骨盆底肌肉更強壯，有助男性勃起硬度更佳與更持久，也有助於女性改善漏尿。

顧芳瑜在臉書粉專PO文指出，16蹲的動作對於男女性的泌尿道保養好處多多，主要是這樣的動作，可以密集的訓練下盤肌肉的穩定度與強度，特別是骨盆底肌，有下列2個好處。

■性福加分：以男性來說，有不少研究顯示骨盆底肌有力，可以讓勃起時的硬度更佳，與更持久度，因此除了藥物輔助外，他也會建議男性病患，可以加強下肢的重訓訓練。ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

■改善漏尿問題：以女性來說，骨盆底肌的強健，可以改善漏尿、尿失禁的問題，大家都聽過「凱格爾運動」，這個運動就是用來加強骨盆底肌的強度。每天花10至15分鐘練習，可以大幅改善漏尿的問題。

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顧芳瑜說，雖然16蹲或是凱格爾運動，都可以有效的訓練骨盆底肌，但是16蹲太累，凱格爾運動做起來很無聊，若想輕鬆不累的訓練骨盆底肌，可坐磁波椅，磁波椅的原理是在治療椅上通過特殊的電流而產生高密度的磁場，這些電磁場會穿過人體的會陰部，作用在骨盆底肌上，讓骨盆底肌可以被動的產生有效而密集的收縮。