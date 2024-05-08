The complete voting results for the 2023-24 Kia NBA Defensive Player of the Year. pic.twitter.com/SpApbyUUw2 — NBA Communications (@NBAPR) May 7, 2024

灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）榮獲2023-24球季的年度最佳防守球員（歐拉朱旺獎），成為史上第3位4度獲獎的選手，追平老前輩穆湯伯（Dikembe Mutombo）、班華勒斯（Ben Wallace）。戈貝爾先前在2018年、2019年、2021年3度獲獎，當時他效力爵士隊，今年是他轉隊灰狼以來首度獲獎。

戈貝爾獲得72張第一名選票，馬刺狀元中鋒文班亞馬（Victor Wembanyama）獲得19票居次，熱火阿德巴約（Bam Adebayo）第3名。文班亞馬在菜鳥球季就拿下火鍋王（場均3.6阻攻），但是馬刺戰績和整體防守太差了，本季灰狼是全聯盟防守最強的球隊，他們對手的得分和命中率都被壓制到最低。

在個人數據方面，戈貝爾場均14分、12.9籃板、2.1阻攻，投籃命中率66%。他的平均籃板僅次於國王沙波尼斯（Domantas Sabonis，13.7個），個人防守失分率104.5全聯盟最佳。

灰狼在西區準決賽對戰金塊G2，戈貝爾因為迎接兒子誕生而缺陣，沒想到金塊被打得比G1更慘，全隊83投僅29中。灰狼總教練芬奇（Chris Finch）稱讚說：「戈貝爾驅動了這支球隊的防守文化，這場比賽證明他為球隊注入的防守力量，不管誰是否在隊伍裡我們都要贏球。」