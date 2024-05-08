台股連日上漲後，今（8日）出現回檔，以20604.18點開出，隨後下跌逾40點，權值股台積電跌6元，觸及794元，聯發科漲35元，觸及1080元，鴻海跌1.5元，觸及168元。

台股昨（7日）上漲130.22點，收在20653.53點，成交值4061.54億。三大法人同步買超，合計買超120.34億。自營商買超4.1億，投信買超46.3億，外資及陸資買超69.94億。

周二美股四大指數漲跌不一，道瓊漲31.99點（或0.08%）至38884.26點，那斯達克指數下跌16.69點（或0.10%）至16332.56點，標普500指數小漲6.96點（或0.13%）至5187.70點，費城半導體指數跌35.57點（或0.74%）至4784.88點，台積電ADR下跌1.72美元（或1.2%）至141.11美元。

台股有望再次挑戰歷史高點20883.69點，對於後市走向，工商時報報導，台新投顧副總經理黃文清認為，大盤波動幅度漸收斂，短線市場焦點將回到台股第一季財報及法說會上，指數將維持高檔震盪。

台股盤中高點是4月10日創下的20883.69點，收盤高點則是4月9日寫下的20796.20點，台積電則是在4月12日盤中一度衝上826元，飆出盤中新天價，收盤最高價則是4月11日的820元。