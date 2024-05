美國總統拜登4月底簽署外援法案,當中包含要求北京「字節跳動」公司出售TikTok的條款,否則就要下架TikTok。針對美國政府威脅「不賣就禁」,TikTok及字節跳動昨(7)日在華府控告美國違憲,強調分拆TikTok「在商業上、技術上及法律上都不可能」,該法將迫使TikTok關閉,「讓全美1.7億用戶閉嘴」。

不滿美國立法威脅「不賣就禁」,TikTok及母公司字節跳動7日控告美國違憲。

路透社報導,拜登4月24日簽署成法的950億美元對外援助法案中,包含要求字節跳動(ByteDance)於明(2025)年1月19日前出售短影音平台TikTok,否則TikTok將面臨下架命運。

TikTok及字節跳動昨日在哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit)提起訴訟,控告美國違反美國憲法第一修正案保護言論自由等多項權利。

訴訟指出,「這是歷史上頭一遭,國會頒布一條對單一言論平台實施永久性的全國禁令」,強調分拆TikTok「在商業上、技術上及法律上都不可能」,「毫無疑問,該法將會迫使TikTok在2025年1月19日關閉,讓1.7億名透過該平台、以其他地方無法複製的方式交流的美國人閉嘴。」

訴訟也提到,中國政府已明確表示,不會允許出售TikTok,TikTok及字節跳動要求法院阻止美國司法部長賈蘭德(Merrick Garland)實施該法,稱未來有必要進行「禁令救濟」。

訴訟指出,字節跳動58%的股份由包括貝萊德集團(BlackRock)、泛大西洋投資集團(General Atlantic)、須斯罕那國際集團(Susquehanna International Group)等國際機構投資人所有,21%股權由中國創辦人持有,另外21%由包括美國7000名員工在內等全體員工所有。

訴訟也稱,TikTok已付出20億美元來保護美國用戶個資,並且在與美國外來投資審查委員會(Committee on Foreign Investment in the United States)協商後所制定的90頁國家安全協議(National Security Agreement)草案中做出額外承諾。

該協議包含TikTok同意一項「關閉選項」,也就是一旦TikTok違反某些義務,美國政府有權關閉TikTok在美國的業務。

在TikTok出售的2025年1月大限前,拜登若認為字節跳動公司已有所進展,他可將期限展延3個月。不過TikTok在訴訟中稱,拜登團隊持續在競選活動中使用TikTok,此舉削弱了美國政府所稱,TikTok「對美國民眾構成實際威脅」的說法。