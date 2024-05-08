法國總統馬克宏當地時間5月7日邀請並陪伴正在法國進行國事訪問的中國國家主席習近平前往法國和西班牙邊境處的庇里牛斯山參訪。據美國之音報導，馬克宏希望通過一對一的直接對話，打動習近平並讓他在經貿和外交議題上作出迄今為止都無意作出的重大妥協。

庇里牛斯山是馬克宏祖母的出生地，也是他兒時經常訪問而且非常喜歡的風景勝地。馬克宏的幕僚們說，總統邀請習近平前往他兒時心目中的聖地參訪打破了外交慣例，並希望與習近平在避開鎂光燈和公眾的視野以及高級助手陪伴的情況下，進行一對一的對話。

馬克宏當地時間周二上午11時40分（北京時間17時40分）在塔布-盧爾德-庇里牛斯機場會合，然後直接請習近平去山裡共進午餐。

VOA引述路透報導，馬克宏在習近平此次法國之行中最希望實現的目標之一，就是試圖勸說習近平降低中歐之間的貿易不平衡，改善歐洲公司在中國的市場准入，以及減少對中國企業的出口補貼。

路透還表示，馬克宏慣於打破外交禮儀、向來訪的國賓展示個人魅力和友情，即使對待立場觀點存在嚴重分歧的來訪者也是如此。

報導稱，在邀請習近平前往庇里牛斯山之前，馬克宏2017年曾邀請訪問法國的美國前總統川普共同觀賞巴士底日大遊行，也曾在2019年邀請訪問法國的俄羅斯總統普丁前往法國南部地中海沿岸的法國總統「夏宮」佈雷岡松堡作私下交談。

借助習近平訪法之機，中國和法國公司6日簽署了一系列能源、金融和運輸方面的協議，但是絕大多數協議表達的，都是合作意向或延續已經存在的合作項目，真正的採購大單沒有出現。

報導稱，歐洲方面原本希望在習近平訪法期間，空中巴士能從中國拿到飛機訂購的大單，但是雙方只是重申要擴大合作，這也讓歐洲方面頗感失望。路透引述航空業界消息人士的話說，雙方為了中國向空巴下新訂單已經談判了好幾個月。

消息人士指出，中國通常會在國家元首進行國事訪問期間宣佈空巴的大訂單，但是空巴此次與中方的談判並不順利，而且很難確保最終能達成一項採購協議。

但是法國干邑白蘭地廠商7日卻相當興奮，因為馬克宏說習近平對中法這項貿易糾紛展示了「開放的態度」。路透引述法國一個外交消息來源的話說，中國在對法國干邑白蘭地進行反傾銷調查結果尚未出爐之前，暫時不會加徵臨時關稅。不過習近平6日在多次公開露面場合卻完全沒有提及這一點。

去年10月，歐盟正式開始對中國輸往歐洲的電動車展開反補貼調查，並且有可能很快宣佈對中國進口電動車加徵臨時關稅。中國今年1月開始對法國干邑以及歐洲其他地區生產的白蘭地進行反傾銷調查被視為對歐盟調查行動的報復。

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