7日傳出總統蔡英文已決定520卸任前特赦陳水扁，並由幕僚單位啟動特赦作業，研議相關配套措施，而陳水扁則表示，「毫無所悉，無從回應」。對此，國民黨立委謝龍介表示，這議題是要幫準總統賴清德清理戰場，據他聽到的最新消息，「總統府跟阿扁，錢還沒有喬好」，如果陳水扁不還錢，蔡英文會有顧慮，但陳水扁願意把錢交出來，這個特赦就等於是幫賴清德拆掉炸彈，完成賴過去的承諾，扁蔡賴都滿意，只有台灣人不滿意。

謝龍介昨在政論節目《庶民大頭家》表示，這是要幫賴清德清理戰場，特赦陳水扁就是幫阿扁解套嗎？未必，因為陳水扁還有其他案子。據他聽到的最新消息，「總統府跟阿扁還沒有喬好，錢還沒有喬好、錢還沒有講好」，而扁嫂吳淑珍曾接受汪笨湖訪問曾說，如果把錢都沒收，她跟阿扁以後要吃甚麼，所以依照阿扁夫妻的個性，應該不會接受把錢再繳出去，且扁家還要開醫院、陳致中以後不能參選。

「應該還是在喬錢的問題」，謝龍介認為，如果陳水扁不還錢，蔡英文會有顧慮，如果陳水扁願意把錢弄出來，不管道不道歉、認不認罪，都可以赦免掉，其他官司就繼續走。

但謝龍介也不滿說，「這對台灣人有公平嗎？為甚麼不讓賴清德上台再處理？賴清德曾承諾過要特赦阿扁，你不要忘記了！」全台灣最早提出要特赦陳水扁的就是台南市議會，當時他沒有連署、但說可以討論，只是陳水扁不認罪、不認錯、不還錢，要怎麼談特赦？當年陳水扁都說自己做了法律所不容的事情，為甚麼不願意為了特赦，跟台灣人誠懇面對面，何況很多人都懷疑不只11億，如果陳水扁連現在的八、九億元都不願交出來換取餘生自由，他是蔡英文也會覺得差太多了。

謝龍介直言，這也不一定會成交，但只要陳水扁願意把錢交出來，這個特赦就等於是幫賴清德拆掉炸彈，這是完成賴清德的承諾，但不需要賴讓碰到這個燙手山芋，這樣蔡、賴、扁三方都滿意，只有台灣人不滿意而已。

不過，針對赦扁一事，總統府昨指目前仍以其身體健康較重要，未承認傳聞；扁則親回「毫無所悉」，表明不知有此事。