桃園市龍潭區中興路一家豆漿店，今天（8日）凌晨2時許發生火警，該店為3層樓建築，火勢一發不可收拾，消防局出動37名消防人員及12輛各式救災車輛前往救援，2名員工緊急逃出並未受傷，火勢也在凌晨2時56分撲滅，起火原因由火調人員進一步釐清當中。
現場火勢從1樓店面竄出，而逃出的2人是豆漿店員工，凌晨時他們已經開始工作製作豆漿，發現店內突然起火且迅速燃燒，趕緊逃出店外報警。而該棟房子沒有其他人居住，無人員受傷受困，也在清晨4時30分殘火處理完畢。
桃園市龍潭區中興路一家豆漿店，今天（8日）凌晨2時許發生火警，該店為3層樓建築，火勢一發不可收拾，消防局出動37名消防人員及12輛各式救災車輛前往救援，2名員工緊急逃出並未受傷，火勢也在凌晨2時56分撲滅，起火原因由火調人員進一步釐清當中。
現場火勢從1樓店面竄出，而逃出的2人是豆漿店員工，凌晨時他們已經開始工作製作豆漿，發現店內突然起火且迅速燃燒，趕緊逃出店外報警。而該棟房子沒有其他人居住，無人員受傷受困，也在清晨4時30分殘火處理完畢。
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