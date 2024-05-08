去年觀光局與六龜觀光休閒協會合作推出受到熱烈迴響的「山城水樂園」活動，今年擴大規模，5月每周六、日登場。（高市觀光局提供）

去年觀光局與六龜觀光休閒協會合作推出受到熱烈迴響的「山城水樂園」活動，今年擴大規模，5月每周六、日登場。（高市觀光局提供）

近日氣溫逐漸升高，讓人吃不消，高市府觀光局推薦遊客到六龜山城避暑，去年觀光局與六龜觀光休閒協會合作推出受到熱烈迴響的「山城水樂園」活動，今年擴大規模，5月每周六、日登場，在六龜當地消費不限金額就可免費暢玩。現場也推限量「50元市集雙倍劵」，用50元銅板換百元消費券，市集消費集滿6點，還可兌換限量不織布手提袋。

高市府觀光局長高閔琳表示，東高雄擁有得天獨厚的自然資源，富有「高雄後花園」美稱；除大家熟知的寶來、不老兩大溫泉區，每年花旗木、梅花、桃花心木輪番綻放，也吸引許多遊客慕名前來。

高閔琳指出，「山城水樂園」活動今年特別擴大規模，在五月的每周六、日下午1時到5時讓遊客到寶來親水公園暢玩戲水，大人小孩同樂、超適合家庭同遊。

高閔琳也推薦，除了戲水活動，六龜還有神威天台山、十八羅漢山、六龜大佛（彩虹山大佛）、六龜之心、諦願寺、彩蝶谷等宗教與自然資源，一年四季景緻別有風味。在夏日炎炎的天氣，適合家人、朋友相約出遊，來趟六龜身心靈之旅，還可順遊東高雄的宗教廟宇及人文古蹟，體驗獨有的山城魅力。

觀光局補充，只要在六龜當地消費不限金額，憑消費證明（發票或照片）就可到寶來親水公園免費暢玩氣墊水樂園。現場還有推出限量「50元市集雙倍劵」，憑券在市集可消費百元額度；在市集購物一次1點，集滿6點還可兌換限量不織布手提袋。

此外，也推出生態導覽活動，只要到在地合作溫泉業者泡湯消費，即可免費報名「夜尋蘇羅婆59生態祕境」及「美輪山健康步道」導覽遊程、手作DIY體驗活動及伴手禮，歡迎大家趕緊把握機會上網報名（報名連結： https：／／reurl.cc／g4gN8Q ）。