北市女高中生遭隨機攻擊！怪男「推去撞柱」落網拒道歉

北市驚傳隨機攻擊事件！前天（6日）下午，台北一名女高中生放學後前往補習，路過大安森林公園旁時被一名陌生男子盯上，遭男子二度攻擊，先是用手臂擦撞她，後來直接推她去撞騎樓柱子，嚇到女學生跌倒在地、手肘受傷崩潰大哭。警方獲報後鎖定嫌犯身分，並於隔（7）日將陳男查獲到案，全案依傷害罪嫌送辦。

據了解，瑞安街派出所6日下午4時許，接獲女學生報案，稱在建國南路與信義路口遭一名陌生男子用肩膀衝撞兩次，導致左手小臂有擦挫傷，警方依規定受理傷害案。

經調閱監視器，警方鎖定36歲陳姓男子涉有重嫌，並於隔（7）日晚間7時在松山區將陳男查獲到案，經查陳男無前科，辯稱是被女學生書包的吊飾甩到會痛，才憤而撞人，且不願意道歉，警方訊後依傷害罪嫌函請台北地檢署偵辦。

案發後女學生心生恐懼，影響上課心情，對此，校方回應「第一時間就掌握情況，啟動關懷措施」。大安分局呼籲，民眾若遇有紛爭或騷擾應立即撥打110或轄區派出所電話，通知員警到場了解情況，避免衍生事端或造成衝突。