周日（12日）就是母親節，超商咖啡優惠今起開跑，7-ELEVEn今天至周日大杯濃萃美式、拿鐵等飲品買1送1，最低25元開喝；全家今、明2天大杯單品美式買1送1；萊爾富26日前，每周五、六、日特大杯冰美式5杯215元，平均1杯43元。

7-ELEVEn今起至周日推出母親節咖啡優惠活動，大杯的濃萃美式、濃萃拿鐵、卡布奇諾及精品美式買1送1，大杯精品拿鐵買2送1；其中大杯濃萃美式原價50元，特價後1杯只要25元。APP行動隨時取10日至14日可享厚乳拿鐵、蜂蜜拿鐵、精品冰燕麥拿鐵買5送2。

全家今、明兩天大杯單品美式買1送1；APP隨買跨店取今、明霜淇淋買2送1；另外APP今到周五推出新活動，同價位私品茶買2送1，今上午10點開賣。

萊爾富至26日前，每周五、六、日皆有活動，特大杯冰美式5杯215元，平均1杯43元；特大杯冰拿鐵5杯255元，平均1杯51元。