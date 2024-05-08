最近《全球財經》（Global Finance）雜誌發表了一項數據，他們根據人均國內生產毛額（GDP）、購買力平價（PPP）、該國的通膨狀況、社會福利取得難易度、醫療保健的品質與能源、食品取得價格等綜合指標，列出2024年前100個最富有國家與地區。

《全球財經》指出，前5名分別是，第1名盧森堡、第2名澳門特別行政區、第3名愛爾蘭、第4名新加坡，以及第5名卡達。令人驚訝的是，台灣排名第14，超越其他亞洲地區，如第15名香港、第30名南韓、第36名日本，以及第78名中國。

文章也提到，從長遠來看，要加入這行列不僅要富有，而且還要注重平等 。太多的經濟不平等會抑制所有人的成長，政治不穩定的可能性更大，醫療成本和死亡率更高，而犯罪率和腐敗率也更高。

以下為「2024年最富有的100個國家/地區」前10名排行：

1.盧森堡

2.澳門特別行政區

3.愛爾蘭

4.新加坡

5.卡達

6.阿拉伯聯合大公國

7.瑞士

8.聖馬利諾（San Marino）

9.美國

10.挪威