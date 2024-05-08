《再生醫療法》、《再生醫療製劑條例》院版草案4月25日出爐，立法院5月8日進行逐條審查。針對其中爭議較大的《再生醫療法》，去年衛福部曾聽取學界、民間建議修改條文，卻在朝野協商前，被執政黨施壓改回原版，醫改會提醒各界勿忘去年的教訓，擔憂類似事件重演。衛福部長薛瑞元回應「應該不會啦」，新的版本會在立法院充分討論，希望順利誕生，衛福部也會捍衛自己的版本。

去年《再生醫療法》朝野協商期間，衛福部曾於4月21日提出修正條文，刪除「證實初步療效」即可執行再生技術的內容。不過，在4月26日的朝野協商前夕，卻傳出衛福部在執政黨施壓之下，將條文改回原版本，醫改會對此提出嚴正抗議。由於立法爭議過大，去年有在野黨拒簽黨團協商結論，國民黨也接續撤簽，民進黨後態度放軟，同意重啟討論。

醫改會提醒各界，別忘了去年立法過程中，衛福部被施壓的經歷。目前針對《再生醫療法》提案的立委多保留了爭議條文，因立委具有捍衛自己版本的權益，衛福部政策溝通的能力很重要，若衛福部被委員壓著走，去年被施壓的事件恐怕會重演。

薛瑞元8日出席衛環委員會時回應「應該不會啦」，新的版本會在立法院充分討論。之前爭議的條文，衛福部都做了修正，希望新法能順利誕生，當然衛福部也會捍衛自己的版本。衛福部表示，再生醫療從學研發展到臨床試驗及應用，屬於技術密集且開發期長的高度管制產業，期待透過專法的制定，完善管理法規制度，並有效整合資源，營造專業發展的環境。

針對口罩令的解除，薛瑞元表示，會由專家做決定，會希望朝醫院口罩令鬆綁的方向走，還有細節需要討論，要在維持民眾健康、維護方便性之間做出平衡，還不清楚會如何鬆綁。