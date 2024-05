桃園市消防局今年聚焦物聯網技術,以「透過物聯網技術建立智慧派遣、效率救災模式」為主題,代表桃園市政府,參加由美國智慧城市連結組織舉辦的第8屆智慧20大獎,榮獲前20大具影響力創新專案,並於台灣時間8日上午5時於美國北卡羅來納州羅里市會議中心頒獎,由消防局長龔永信率隊前往並代表受獎。

桃園市消防局深耕資通訊領域導入救災多年,2013年間即創新全國建置民眾版及消防版專用APP,同時於2017年間獲得智慧城市競賽創新應用獎及雲端物聯網創新獎。2019至2022年期間持續爭取市府1.43億預算陸續建置「救災無線電數位化」、「RFID物聯網/車聯網管理系統」、「救災車組派遣模組」、「救災現場人員/器材管理系統」等系統。透過上述資通救災利器,可讓消防人員迅速掌握災情狀況,強化人員指揮派遣,發揮救災整體力量。

桃園市消防局長龔永信(右二)率隊前往並代表受獎。(翻攝畫面)

自2021年開始實施車輛物聯系統後,執行火災及災害搶救的派遣車次下降2185車次、完成任務平均時間下降15分鐘。各案件透過模組化派遣、進出車庫感應、即時傳輸GPS定位及監視影像等功能,以IoT技術傳輸至119指揮中心,對於指揮派遣調度、掌控勤務點位及查看災情影像等均有莫大助益。

消防局以透過物聯網技術建立智慧派遣、效率救災模式(Implementation of Intelligent Dispatch and Efficient Disaster Response Model by IoT Technology)參加美國智慧城市連結組織(Smart Cities Connect)的智慧20大獎(Smart 20 Awards)獲得前20大具影響力創新專案。

局長龔永信表示,「這是全台灣第一次以消防科技應用為主題獲選智慧20大獎,非常榮幸能獲得國際的肯定,見證桃園市在智慧城市發展的成果,也很高興能在這樣的盛會上與各國城市分享經驗及交流,未來將持續深化科技應用與消防實務結合,提升本市消防服務品質及救災效率」。